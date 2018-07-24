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«Антипляж»: составлен рейтинг альтернативных летних направлений
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«Антипляж»: составлен рейтинг альтернативных летних направлений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Круизы, горы, фестивали и экотуризм: эксперты выяснили, какие какой отдых россияне предпочитают пляжному.
Сервис для путешественников Skyscanner провел опрос россиян о том, какие варианты они считают отличной альтернативой традиционным летним курортам.
Первое место альтернативного рейтинга разделили экскурсионные маршруты по городам с богатой историей и морские круизы. И те, и другие завоевали по 21% симпатий опрошенных. Второе и третье место российские путешественники отдали активному отдыху на природе: за лесные походы с палатками проголосовали 13%, а за горный туризм или хайкинг по национальным паркам — 11%.
В рейтинг нетипичных для лета форматов путешествий также вошли: отдых на горячих источниках (10%), поездка на фестиваль (6%), гастрономический туризм (5%), велопрогулки по красивым маршрутам (5%) и даже горнолыжные курорты (5%).
"Тем, для кого летний отдых на пляже не является строгой необходимостью, очень повезло, — говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. — Ведь чем менее популярный в конкретное время года маршрут для путешествия вы выбираете, тем экономнее может получиться отдых". Поездки туда, где «не сезон», всегда хороши отсутствием наплыва туристов, приятными ценами, дополнительными скидками и особым вниманием со стороны персонала.
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