«Антипляж»: составлен рейтинг альтернативных летних направлений

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Круизы, горы, фестивали и экотуризм: эксперты выяснили, какие какой отдых россияне предпочитают пляжному.

Сервис для путешественников Skyscanner провел опрос россиян о том, какие варианты они считают отличной альтернативой традиционным летним курортам.

Первое место альтернативного рейтинга разделили экскурсионные маршруты по городам с богатой историей и морские круизы. И те, и другие завоевали по 21% симпатий опрошенных. Второе и третье место российские путешественники отдали активному отдыху на природе: за лесные походы с палатками проголосовали 13%, а за горный туризм или хайкинг по национальным паркам — 11%.

В рейтинг нетипичных для лета форматов путешествий также вошли: отдых на горячих источниках (10%), поездка на фестиваль (6%), гастрономический туризм (5%), велопрогулки по красивым маршрутам (5%) и даже горнолыжные курорты (5%).