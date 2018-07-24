Политолог Соловей заметил начало разрушения «сакрального образа» власти Путина 

Политолог Валерий Соловей считает, что власть президента РФ во многом держится на его высоких рейтингах, которые снизила пенсионная реформа, из-за чего началось разрушение «сакрального образа „защиты и надежи“ простых людей». Размышления политического аналитика опубликовал сегодня, 24 июля, портал Newsru.com.
Заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО отмечает, что правление президента РФ Владимира Путина удачно назвали «маркетинговым авторитаризмом», так как оно представляет собой «сущностно недемократическую власть», крайне чувствительную к рейтингам одобрения.
«Фактически, главная задача политического и медийного блоков АП именно поддержание высокого рейтинга президента», — считает политолог и отмечает, что пенсионная реформа, «суть которой массовое ограбление», кардинально снизила этот рейтинг.
При этом Соловей заявил, что более важными, чем падение рейтинга, ему представляются изменения в массовом сознании, «где началось постепенное (и необратимое) разрушение сакрального образа „защиты и надежи“ простых людей».
«Вот что это? Подготовка к транзиту? Падение рейтинга и десакрализация в обмен на непопулярные шаги, дабы преемнику (-ам) легче было? Ошибки и нарастающая дисфунциональность управления? Или что-то другое?» — задается вопросом ученый.
Напомним, ситуация с пенсионной реформой спровоцировала обвал рейтингов одобрения Владимира Путина и правительства во главе с Дмитрием Медведевым, отмечали социологи. Так, по данным предыдущих исследований ВЦИОМ, если еще 10 июня они составляли 77,1% у главы государства, 41,7% у премьер-министра и 47,1% у правительства, то к 1 июля, за три недели непрерывного снижения, они упали до 62,5%, 29,5% и 36,3% соответственно. Рейтинг «Единой России» снизился за это время с 47,8% до 38,1%. Однако уже в первую неделю июля рейтинги властивновь начали расти и продолжили рост в период с 9 по 15 июля.