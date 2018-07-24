Политолог Соловей заметил начало разрушения «сакрального образа» власти Путина

Политолог Валерий Соловей считает, что власть президента РФ во многом держится на его высоких рейтингах, которые снизила пенсионная реформа, из-за чего началось разрушение «сакрального образа „защиты и надежи“ простых людей». Размышления политического аналитика опубликовал сегодня, 24 июля, портал Newsru.com

Заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО отмечает, что правление президента РФ Владимира Путина удачно назвали «маркетинговым авторитаризмом», так как оно представляет собой «сущностно недемократическую власть», крайне чувствительную к рейтингам одобрения.

«Фактически, главная задача политического и медийного блоков АП именно поддержание высокого рейтинга президента», — считает политолог и отмечает, что пенсионная реформа, «суть которой массовое ограбление», кардинально снизила этот рейтинг.

При этом Соловей заявил, что более важными, чем падение рейтинга, ему представляются изменения в массовом сознании, «где началось постепенное (и необратимое) разрушение сакрального образа „защиты и надежи“ простых людей».

«Вот что это? Подготовка к транзиту? Падение рейтинга и десакрализация в обмен на непопулярные шаги, дабы преемнику (-ам) легче было? Ошибки и нарастающая дисфунциональность управления? Или что-то другое?» — задается вопросом ученый.