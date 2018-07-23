По статистике, бедных становится все меньше

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную рубрику «Вопрос дня». Росстат сообщил, что начиная с 2012 года бедных в стране становится все меньше. Эксперты полагают, что и в дальнейшем этот показатель будет снижаться.

— Скорее всего оно так и есть, но, с другой стороны, хотелось бы узнать, по каким критериям производился расчет. Например, исследования других авторитетных организаций показывают, что доходы россиян не слишком сильно растут. Реальный доход граждан Белоруссии выше, чем у россиян. Если и снижается число людей, находящихся за чертой бедности, то их благосостояние не слишком сильно растет. А чтобы произошел реальный рост, необходим экономический подъем страны. Для этого государству надо больше вкладывать средств в российские предприятия, обеспечивающие работой тех людей, которые в этом нуждаются.

— Конечно, это прекрасный показатель того, что снижается уровень людей, которые находятся за чертой бедности. Но опять-таки эти люди живут в основном в регионах, а не в столице. Москва всегда отличалась повышенным уровнем жизни. Как минимум потому, что здесь всегда можно найти работу. И не просто работу, а с более-менее нормальной зарплатой. Искоренить эту проблему совсем, мне кажется, удастся нескоро, так как в регионах еще не совсем хорошо налажено производство. И люди чисто физически не могут там трудоустроиться, чтобы обеспечить себе нормальный уровень жизни.

Юрий Пащенко, юрист:

— Да, действительно можно отметить, что уровень бедности снижается и начинается стабилизация. Хотя стоит отметить и другую тенденцию: у людей не наблюдается большого прироста прибыли. Если граждане начинают накапливать лишние деньги, то за счет экономии, т.е. они просто не покупают того, без чего могут обойтись.

— Хорошая тенденция, и я думаю, что этим цифрам можно верить. Но несмотря на то что число бедных граждан снижается, люди все еще не могут позволить себе делать крупные, дорогие покупки, например, такие как недвижимость.