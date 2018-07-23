Росстат сообщил о сокращении бедности в России

Росстат зафиксировал незначительное сокращение числа россиян, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РГ» рассказал глава ведомства Александр Суринов

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3 процента от общей численности населения страны, в 2016 — осталась на том же уровне, а в 2017 году, по предварительной оценке, снизилась до 13,2 процента, отметил Суринов.

Соотношение между средним доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных в России также незначительно изменилось. В 2015 году доходы отличались в 15,7 раза, в 2016 — в 15,5 раза, в 2017 году — в 15,3 раза.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 0,2%. За первые шесть месяцев 2018 года они увеличились на 2,6%.

Среднемесячная заработная плата работников в июне достигала 45,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она прибавила 9,7%. Рост за первое полугодие составил 11,2%.