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Составлен рейтинг стран, куда россияне захотели полететь после ЧМ-20118 по футболу
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Составлен рейтинг стран, куда россияне захотели полететь после ЧМ-20118 по футболу 

САРАТОВ24 40 минут назад
Фото: САРАТОВ24
ЧМ-2018 завершился. Мундиаль собрал в нашей стране 32 лучших национальных сборных и несметное количество фанатов со всех уголков Земли, заставив по-иному посмотреть и на другие культуры, и на саму Россию. Аналитики провели опрос и выяснили, какую страну после знакомства с ее жителями мечтают посетить россияне.
Лидером рейтинга стала Исландия — именно земля гейзеров вызвала симпатии у 20% опрошенных.
Сразу после Исландии в сердцах россиян разместилась жаркая и солнечная Бразилия. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы, наполнявшие города мундиаля атмосферой карнавала. Неудивительно, что 18% опрошенных были бы рады окунуться в этот праздник еще раз, но уже на территории самих бразильцев — дружелюбных и широко улыбающихся.
Замыкает ТОП-3 страна широкополых шляп. Мексику теперь хотят посетить 16% россиян. И хотя регулярных прямых рейсов туда сейчас нет, несколько национальных перевозчиков предлагают прямые сезонные рейсы в Канкун.
Следом за тройкой лидеров в приоритете наших соотечественников расположилась Австралия (12%), ставшая серебряным призером Хорватия (8%) и Перу (7,5%). Также можно отметить интерес к Нигерии (4.5%) и Ирану (2.3%).
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