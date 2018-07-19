Появились рейтинги «самых мужских» и «самых женских» марок автомобилей

Специалисты из аналитического агентства «Автостат» провели опрос среди автомобилистов и составили рейтинг машин, которые пользуются популярностью только у женщин и только у мужчин.

В результате оказалось, что самым «женским» автомобилем можно назвать китайский Chery, поскольку 22,1% собственников этих машин — представительницы прекрасного пола. Также в топ-3 попали корейская Daewoo и японский Datsun.

А самым «мужским» оказался японский Subaru — только 4,9% женщин отдают ему предпочтение. На втором и третьем местах по количеству мужчин среди владельцев авто конкретных марок находятся итало-американский Jeep и японская Toyota.

Ранее Пятый канал публиковал рейтинг лучших поддержанных машин.