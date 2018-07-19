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Появились рейтинги «самых мужских» и «самых женских» марок автомобилей
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Появились рейтинги «самых мужских» и «самых женских» марок автомобилей 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Специалисты из аналитического агентства «Автостат» провели опрос среди автомобилистов и составили рейтинг машин, которые пользуются популярностью только у женщин и только у мужчин.
В результате оказалось, что самым «женским» автомобилем можно назвать китайский Chery, поскольку 22,1% собственников этих машин — представительницы прекрасного пола. Также в топ-3 попали корейская Daewoo и японский Datsun.
А самым «мужским» оказался японский Subaru — только 4,9% женщин отдают ему предпочтение. На втором и третьем местах по количеству мужчин среди владельцев авто конкретных марок находятся итало-американский Jeep и японская Toyota.
Ранее Пятый канал публиковал рейтинг лучших поддержанных машин.
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