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Опрос: китайские потребители готовы бойкотировать американские товары
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Опрос: китайские потребители готовы бойкотировать американские товары 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Новый опрос показал, что большинство китайских потребителей готовы прекратить покупать американские товары в ответ на введение США пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает Asia Times.
Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW
54% респондентов в 300 китайских городах «вероятно» или «определенно» готовы избегать американских товаров, показало исследование, проведенное FT Confidential Research. Только 13% из 2 тыс. респондентов заявили, что не будут бойкотировать американскую продукцию. Китайская общественность уже имеет опыт ответных действий против торговых партнеров страны. Так, китайские потребители и туристы с поощрения государственных СМИ использовали свои кошельки как способ ответа на политическую напряженность в отношениях с Южной Кореей в связи с развертыванием там американской системы противоракетной обороны. На этот раз Пекин не призывал к бойкоту американских товаров. Эта сдержанность была воспринята некоторыми как сигнал о том, что Китай заинтересован в возобновлении переговоров.
Ссылки по теме
Торговый профицит Китая с США достиг рекордно высокого уровня США введут новые пошлины на товары из Китая на $200 млрд Бренды США уступают местным конкурентам в Китае Другие отметили, что многие американские товары, продаваемые в Китае, производятся там же и продаются через дочерние компании, которые частично принадлежат китайским предприятиям. В то время как американские корпорации полагаются на доходы от огромного и продолжающего расти китайского рынка, Пекин может опасаться сопутствующего ущерба. Как сообщали «Вести. Экономика», 6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрд Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму. На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд Если новые американские пошлины будут введены, Китаю придется прибегнуть к другим ответным мерам, поскольку страна не импортирует достаточно товаров из США, чтобы установить тарифы на продукцию на такую же сумму.
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