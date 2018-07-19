Опрос: китайские потребители готовы бойкотировать американские товары 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Новый опрос показал, что большинство китайских потребителей готовы прекратить покупать американские товары в ответ на введение США пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает Asia Times.
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54% респондентов в 300 китайских городах «вероятно» или «определенно» готовы избегать американских товаров, показало исследование, проведенное FT Confidential Research. Только 13% из 2 тыс. респондентов заявили, что не будут бойкотировать американскую продукцию. Китайская общественность уже имеет опыт ответных действий против торговых партнеров страны. Так, китайские потребители и туристы с поощрения государственных СМИ использовали свои кошельки как способ ответа на политическую напряженность в отношениях с Южной Кореей в связи с развертыванием там американской системы противоракетной обороны. На этот раз Пекин не призывал к бойкоту американских товаров. Эта сдержанность была воспринята некоторыми как сигнал о том, что Китай заинтересован в возобновлении переговоров.
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