Омбудсмен поспорил с ТПП о снижении коррупции в сфере предпринимательства

В эфире НСН Дмитрий Потапенко заявил, что опросам в этом вопросе доверять нельзя.

Предприниматели в России отметили снижение уровня коррупции. Опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой , показал, что 39 процентов опрошенных бизнесменов считают, что взяток стало меньше, пишет РБК. О систематических проблемах с коррупцией сообщили 10,3 процента предпринимателей, и чаще всего взяточничество проявляется в при получении разрешений и справок.

В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко порекомендовал не доверять данным опросов подобного толка и признался, что исследование напомнило ему старый анекдот.

«Я не очень понимаю, как можно измерять коррупцию по опросам. Сразу вспоминается старый анекдот: «Две команды исследователей выясняют длину мужского полового органа. Одна говорит — 13 сантиментов, другая — 25 сантиметров. В итоге спрашивают: „Как получились такие разные сведения?“. А потому что одни меряли, а другие — спрашивали». И с этим опросом то же самое», — рассказал Потапенко.

Распил, откат, занос. Потапенко рассказал о характере российских офшоров О наличии или отсутствии коррупции нужно не по опросам бизнесменов, а по соответствию расходов доходам, как мелких, так и крупных чиновников, считает экономист. «Если мы говорим о коррупции, сначала нужно определить, что это такое. Это экономическое действо и только потом она становится преступлением. Вспомним печальный инцидент в „Зимней вишне“. Является ли коррупцией то, что пожарную сигнализацию оформляют через подконтрольные двум-трем бывшим сотрудникам пожарной инспекции организациям? Или, когда чиновничий бюрократический аппарат гоняет вас по кругу, но при налоговой есть некая регистрационная конторка, которая заходит и делает все бумажки быстро и шустро — это коррупция или нет? Если это все не считается коррупцией, то она в принципе не существует в России как класс», — подчеркнул собеседник НСН.

По мнению Потапенко, немного снизиться уровень коррупции мог в связи с летним сезоном и проведением Чемпионата мира по футболу в России. «Благодаря мундиалю и лету произошел существенный спад активности всяческих государственных органов. Но это не означает, что он не вернется обратно. Мздоимство и коррупция — это основа системы. Если бы она могла работать без коррупции, тогда бы у нас не возникали „домики для уточек“ (летом прошлого года Администрация московского Парка Горького решила построить домик для лебедей, стартовая цена лота превысила 4 млн рублей — прим. НСН)», — добавил предприниматель.