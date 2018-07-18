Невесты рвутся из России и мечтают о браке с иностранцем

Сочи и Москвы. Россиянки мечтают уехать из страны и выйти замуж за иностранца, свидетельствуют данные социологических опросов. В лидеры желающих выйти замуж за иностранца вышли жительницы Саранска

Чемпионат мира по футболу запомнился не только спортивными достижениями, но и разгоревшейся в СМИ и соцсетях дискуссией о поведении российских женщин. Их обвиняли в распущенности, в том, что вешаются на иностранцев и даже создали специальную группу «Вконтакте», разоблачающую «развратниц». Девушки не остались в долгу и стали в ответ поливать российских мужчин нелестными эпитетами, ставя в пример «загорелых иностранцев от которых вкусно пахнет». «Война полов» едва не заслонила основное событие чемпионата — футбол.

Но, может, всё дело в модном нынче интернет-троллинге и стремлении хайпануть на скандальной теме? Опрос Zoom Market показал, что ситуация в обществе серьёзная, если не сказать больше. На вопрос социологов, о том какие качества привлекают россиянок в иностранцах, 67% опрошенных указали перспективу стать женой и переехать в другую страну, 26% отметили внешний вид и открытость интуристов и только 7% девушек привлекает экзотика. Опрос проводился по методу личных интервью в 11 городах России среди девушек в возрасте от 18 до 34 лет.

Брачные стратегии молодых женщин — безошибочный барометр положения дел в стране. Они планируют на годы вперед, с кем создать семью и где жить. Будущая мать инстинктивно ищет мужчину, который сможет обеспечить комфортные условия жизни не только женщине, но и детям. В стабильной социально-экономической ситуации мечты выйти за иностранца и уехать из страны — удел небольшой части будущих невест. Когда всё устраивает на Родине и прогнозы на будущее оптимистичные, то риски переезда в другую страну с отличными от российских традициями и жизненным укладом представляются неоправданными.

Мода на иностранцев — реакция женщин на социально-экономический кризис, следствием которого является рост тревожности и страх перед будущим. Это подтверждают и «индексы социального самочувствия», регулярно публикуемые ВЦИОМ . Например, индекс «В какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете» в мае этого года составлял 60 пунктов, а в июне уже 53 пункта. Индекс «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас?» в мае был на уровне 58 пунктов, а в июне обрушился до 36 пунктов. Индекс «Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?» в мае составлял 70 пунктов, а в июне опустился до 53 пунктов.

Эти данные отражают нарастание общественной тревожности и страх перед будущим. Далеко не случайно всё чаще слышны разговоры о «возвращении 90-х». Накануне распада СССР и в период «шоковой терапии» 90-х годов в обществе царили настроения тревоги, фрустрации и неуверенности в завтрашнем дне. И тогда среди женщин были в моде иностранцы. Будущие невесты видели в них возможность попасть в другой, лучший мир, шанс устроить свою жизнь и вырваться из безысходности российского жития-бытия. В нулевых годах над Россией пролился «золотой дождь» нефтяных сверхдоходов и мода на интуристов ушла в прошлое.

Но, увы, ненадолго. Чемпионат мира, пусть в скандальной форме, высветил кричащую проблему современной России. Если почти 70% молодых женщин мечтают уехать из страны и рожать потомство от иностранцев, то это не просто проблема, а практически национальная катастрофа. Чиновники, в привычной для себя манере, могут отреагировать на такую статистику очередным «национальным проектом». Но толку от этого не будет. Разворуют миллиарды, отчитаются о «достижениях», а женщины по-прежнему будут мечтать об иностранцах. Потому что главный национальный проект, которым должно заниматься государство, — это создать условия для повышения качества жизни, личностного роста и развития граждан обоих полов, развития экономики и социальной инфраструктуры. Тогда и российские женщины не захотят сбегать из страны, и российские мужчины будут в выигрыше.