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Названы самые популярные среди россиян виды «готового бизнеса»
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Названы самые популярные среди россиян виды «готового бизнеса» 

RT на русском 39 минут назад
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Лидерами продаж стали объекты торговли (46% всех покупок), салоны красоты (19%), предприятия общепита (15%). В пятёрку также попали автомойки, автосервисы (почти 6%) и интернет-проекты (5%).
Согласно исследованию, покупателям удаётся существенно сбить цену. Средняя стоимость сделки по покупке бизнеса в два раза ниже, чем изначально заявляется продавцом.
Так, готовый бизнес стоит в среднем 750 тыс. рублей, при этом средняя цена его покупки составляет 340 тыс. рублей.
В период с апреля по июнь в России подорожали автомойки и автосервисы, говорится в исследовании. Продавцы повысили цены в среднем на четверть — до 785 тыс. рублей по сравнению с предыдущим кварталом.
На 20% — до 835 тыс. рублей — выросла стоимость производственных предприятий и на 17% — до 600 тыс. рублей — общепита.
А вот сельскохозяйственные и строительные предприятия стали доступнее. Средняя цена первых снизилась на 43% (до 1,16 млн рублей), а вторых — на 32% (до 375 000 рублей).
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