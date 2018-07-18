Стало известно, какие магазины выбирают россияне

Интересно, что очень мало людей действительно любят ходить в магазин за продуктами.

Жители России ходят по магазинам без удовольствия, но все-таки предпочитают торговые точки, расположенные вблизи к дому и имеющие низкую ценовую политику.

1 тысяча 800 человек старше 18 лет со всей России приняли участие в опросе. Они определяли критерии выбора магазина продуктов. На первом месте у россиян удобное расположение торговой точки — почти 65 процентов ходят в магазин по пути домой.

Около 60 процентов считают главным фактором низкие цены продуктов. 49 процентов опрошенных следят за скидками и акциями, а 57 процентов — за широким ассортиментом.

Для 45 процентов важно расплачиваться именно банковской картой, а для 35 процентов — видеть чистый торговый зал и свежие овощи и фрукты.

Примерно 20 процентов людей предпочитают круглосуточные магазины, а 12 процентов — те, в которых есть готовые блюда в холодильниках.

Интересно, что лишь 14 процентов опрошенных действительно любят ходить в магазин. Более того, в основном это делает с удовольствием молодежь и лишь 7 процентов — люди от 56 лет. Об этом сообщает РИА Новости.