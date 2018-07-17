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В поисках лучшей жизни. Как столица борется с оттоком молодых специалистов за границу
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В поисках лучшей жизни. Как столица борется с оттоком молодых специалистов за границу 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Левада-центр провел независимый опрос и выяснил — 30% молодежи хотело бы на постоянное место жительство выехать за пределы Российской Федерации.
На круглом столе в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эти тенденции обсудили эксперты.
По данным Комитета гражданских инициатив с 2013 года порядка 120 000–150 000 человек уезжает из России ежегодно. Треть наших соотечественников предпочитают зарубежное образование — магистратуру или аспирантуру. Около четверти отправляется в зарубежное турне в поисках работы, причем половина этих «трудоголиков» обладают «голубой картой» для квалифицированных специалистов.
Так, в Швейцарии остаются самые сливки общества, элита и ученые. Эти эмигранты зачастую не афишируют свои планы и не снимаются с учета МВД. Поэтому сведения о них в зону видимости статистики не попадают в принципе. Проблема надумана
Руководитель сайта для молодых специалистов «Career.ru» Ирина Святицкая считает, что если и есть проблема, то острота ее завышена. Даже уезжающие на обучение молодые люди, не планируют на всю жизнь связывать себя с иностранными вузами и фирмами. Работа за рубежом для большинства — как возможность набраться нового опыта, который с радостью будет востребован на отечественных производствах.
— Вернуться в Россию и применить полученные знания на наших компаниях или в зарубежных представительствах, расположенных в России, это прекрасно. А можно ведь и собственный успешный бизнес создать, — рисует оптимистичную картину Ирина и тут же признает, что некоторый процент эмигрантов все-таки не возвращается.
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