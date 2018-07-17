В поисках лучшей жизни. Как столица борется с оттоком молодых специалистов за границу

Левада-центр провел независимый опрос и выяснил — 30% молодежи хотело бы на постоянное место жительство выехать за пределы Российской Федерации

На круглом столе в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эти тенденции обсудили эксперты.

По данным Комитета гражданских инициатив с 2013 года порядка 120 000–150 000 человек уезжает из России ежегодно. Треть наших соотечественников предпочитают зарубежное образование — магистратуру или аспирантуру. Около четверти отправляется в зарубежное турне в поисках работы, причем половина этих «трудоголиков» обладают «голубой картой» для квалифицированных специалистов.

Так, в Швейцарии остаются самые сливки общества, элита и ученые. Эти эмигранты зачастую не афишируют свои планы и не снимаются с учета МВД . Поэтому сведения о них в зону видимости статистики не попадают в принципе. Проблема надумана

Руководитель сайта для молодых специалистов «Career.ru» Ирина Святицкая считает, что если и есть проблема, то острота ее завышена. Даже уезжающие на обучение молодые люди, не планируют на всю жизнь связывать себя с иностранными вузами и фирмами. Работа за рубежом для большинства — как возможность набраться нового опыта, который с радостью будет востребован на отечественных производствах.

— Вернуться в Россию и применить полученные знания на наших компаниях или в зарубежных представительствах, расположенных в России, это прекрасно. А можно ведь и собственный успешный бизнес создать, — рисует оптимистичную картину Ирина и тут же признает, что некоторый процент эмигрантов все-таки не возвращается.