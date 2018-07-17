Донхлеббанк уменьшил ставки по вкладам

Базирующийся в Ростове-на-Дону Донхлеббанк понизил ставки по вкладам.

Проценты по всем депозитам начисляются по периодам.

Вклад «Времена года» (от 10 тыс. рублей на 545 дней) предполагает два периода начисления процентов со ставкой 5,5% за первый год и 3,5% годовых за период с 365-го по 545-й день. Таким образом, средняя ставка составит 4,84% (ранее — 6,84% годовых). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Средняя ставка по вкладу «Пенсионный особый» (от 10 тыс. рублей на 730 дней) понизилась с 5,81% до 4,31% годовых. Предусмотрено три периода начисления процентов со ставками в диапазоне от 3% до 5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Удачный+» (от 250 рублей на 3 650 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 3,21% (вместо 3,29%), а по «Долгосрочной стратегии» (от 15 тыс. рублей на 1 825 дней) — 3,65% (вместо 4,85%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.