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Опрос: россияне о подкупе врачей со стороны фармкомпаний
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Опрос: россияне о подкупе врачей со стороны фармкомпаний 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне, опрошенные аналитической службой Рамблера, признались, что им доводилось испытывать подозрения по поводу назначаемых врачами лекарств.
Респондентов спросили, возникали ли у них подозрения, что врач прописывает им лекарства, за продвижение которых ему заплатили. 65% респондентов ответили, что такие подозрения у них возникают постоянно. Еще 28% опрошенных отметили, что несколько раз сталкивались с такими подозрениями.
Лишь 7% респондентов уверены, что врач назначает им те лекарства, которые действительно необходимы.
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