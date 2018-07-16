Опрос: россияне о подкупе врачей со стороны фармкомпаний 

Россияне, опрошенные аналитической службой Рамблера, признались, что им доводилось испытывать подозрения по поводу назначаемых врачами лекарств.
Респондентов спросили, возникали ли у них подозрения, что врач прописывает им лекарства, за продвижение которых ему заплатили. 65% респондентов ответили, что такие подозрения у них возникают постоянно. Еще 28% опрошенных отметили, что несколько раз сталкивались с такими подозрениями.
Лишь 7% респондентов уверены, что врач назначает им те лекарства, которые действительно необходимы.