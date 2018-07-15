У россиян стало больше свободных денег

Объем «свободных денег», находящихся в распоряжении россиян, в июне вырос более чем на 20 процентов. Таковы данные исследования социологов. Эксперты связывают это с тем, что люди отказываются от поездок в сезон отпусков.

— Увеличение свободных денег у горожан связано обычно с недополучением каких-то услуг. Люди в связи с какими-то экстренными ситуациями отказываются от тех благ, которыми они пользовались раньше. Например, закрылись туристические фирмы, и горожане уже не доверяют остальным компаниям и отказываются ехать отдыхать, боясь, что деньги у них пропадут. Плюс к этому они решают сделать запас на «черный день».

— Я бы не сказал, что денег у людей стало больше или меньше. По роду работы я часто сталкиваюсь и общаюсь с гражданами, и практически все мои клиенты летом едут отдыхать: если не за границу, то по путевкам в российские санатории и дома отдыха. Единственное, в весенне-летний период падают продажи квартир. Можно было бы связать увеличение доходов россиян с отказом от приобретения жилья. Но эта ежегодная тенденция связана с тем, что летом большинство горожан уезжают отдыхать. По моему мнению, увеличение свободных денег у граждан может быть связано лишь с одной причиной: они экономят на отдыхе и вместо зарубежных курортов предпочитают российские.

— Общаясь со многими людьми, я прихожу к выводу, что многие люди, особенно старшего поколения, стараются откладывать деньги на непредвиденные расходы. Например, на лечение. Также я сравниваю поведение молодых и пожилых. Молодые меньше склонны к накопительству. Эта привычка более старшего поколения, они привыкли так жить. Мы же знаем, что у многих пенсионеров есть так называемые «похоронные» накопления.

Василий Крячко, юрист:

— Я знаю людей, которые отказываются от отпуска ради того, чтобы заработать лишние деньги. И в основном это люди, у которых есть дети школьного возраста или студенты. Они откладывают деньги для того, чтобы потом оплатить обучение детей в высших учебных заведениях, собрать детей в школу. Многие родители не надеются, что их выпускники школ поступят на бюджетные места в вузы, но родители хотят, чтобы дети получили высшее образование. Это большие траты. Поэтому они начинают копить деньги заранее.