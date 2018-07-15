Зачем цифровая перепись? 

Слышал, что на территории края пройдёт экспериментальная перепись населения. Что за эксперимент хотят на нас поставить?
Д. Жемнов, Абан
«В этот раз в ходе эксперимента мы намерены апробировать перепись в электронном виде, чтобы наряду с традиционной формой проведения население могло самостоятельно заполнить бланк, используя портал госуслуг, — отвечает заместитель руководителя Федеральной службы статистики Александр Кевеш. — Для этого есть два варианта: либо дома, либо в терминале в центре госуслуг. С 1 по 10 октября гражданам будет предоставлена возможность — это сделать. На втором этапе с 16 по 27 октября переписчики посетят граждан, которые предпочтут традиционный опрос. На последнем этапе — с 28 по 31 октября — будет осуществлён выборочный контрольный обход 10% жилых помещений».