В Совфеде назвали спланированной акцией новые обвинения США в отношении 12 россиян 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT выразил мнение, что новые обвинения Минюста США в адрес 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера с большой долей вероятности являются «спланированной акцией».
«Как принято говорить в Великобритании, «хайли лайкли», что всё это приурочено к встрече в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным… А если ещё вспомнить, какие устраивали по этому поводу истерики на площадках в НАТО и Лондоне, то совершенно очевидно, что та часть американского политического истеблишмента, которая паразитирует на антироссийской теме, сделает всё возможное, чтобы омрачить этот саммит», — сказал он.
По словам Климова, сегодня уже даже в американском обществе начинают говорить, что расследование Мюллера представляет собой метод борьбы с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян, которых подозревают в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016