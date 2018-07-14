В Совфеде назвали спланированной акцией новые обвинения США в отношении 12 россиян

«Как принято говорить в Великобритании , «хайли лайкли», что всё это приурочено к встрече в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным… А если ещё вспомнить, какие устраивали по этому поводу истерики на площадках в НАТО и Лондоне, то совершенно очевидно, что та часть американского политического истеблишмента, которая паразитирует на антироссийской теме, сделает всё возможное, чтобы омрачить этот саммит», — сказал он.

По словам Климова, сегодня уже даже в американском обществе начинают говорить, что расследование Мюллера представляет собой метод борьбы с американским лидером Дональдом Трампом.