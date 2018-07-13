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Ушаков выразил обеспокоенность арестами россиян по запросам США
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Ушаков выразил обеспокоенность арестами россиян по запросам США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россию беспокоит ущемление прав граждан РФ, аресты россиян в третьих странах по запросам США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Не знаю, насколько глубоко будут обсуждаться (на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки — ред.) конкретные вопросы двусторонней повестки дня, но нас, конечно, беспокоят непрекращающиеся случаи ущемления прав наших граждан, их арестов по запросам американской юстиции в третьих странах", — сказал журналистам Ушаков.
По его словам, в 2017 году в третьих странах арестовано 11 российских граждан по американским запросам. Всего с 2008 года было 42 таких случая, подчеркнул он.
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