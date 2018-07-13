Ушаков выразил обеспокоенность арестами россиян по запросам США

Дональда Трампа в "Не знаю, насколько глубоко будут обсуждаться (на встрече российского и американского президентов Владимира Путина Хельсинки — ред.) конкретные вопросы двусторонней повестки дня, но нас, конечно, беспокоят непрекращающиеся случаи ущемления прав наших граждан, их арестов по запросам американской юстиции в третьих странах", — сказал журналистам Ушаков.

По его словам, в 2017 году в третьих странах арестовано 11 российских граждан по американским запросам. Всего с 2008 года было 42 таких случая, подчеркнул он.