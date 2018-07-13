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Врач-педиатр до смерти залечила сына-диабетика восточной медициной
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Врач-педиатр до смерти залечила сына-диабетика восточной медициной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил врача-педиатра Ирину Страшинскую к десяти месяцам исправительных работ за смерть маленького сына, которого та лечила от диабета восточной медициной. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК), сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
Следствие и суд выяснили, что, несмотря на свои знания в области детской медицины, Страшинская решила лечить своего ребенка с диабетом I типа нетрадиционными методами. В начале января она вывезла его из Ярославля в Санкт-Петербург и перестала ставить ему уколы гормона поджелудочной железы, в которых он постоянно нуждался. Вместо этого мальчик делал дыхательные упражнения и ходил на массаж. На третий день он впал в диабетическую кетоацидотическую кому из-за абсолютной инсулиновой недостаточности и умер. Возраст ребенка в сообщении не уточняется.
Согласно результатам прошлогоднего опроса «Левада-центра», более половины россиян доверяет народной медицине, каждый третий — восточным методам лечения. Треть населения не верит врачам.
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