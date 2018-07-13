Профицит бюджета за полгода составил почти 2%

Федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с профицитом. Его величина, по предварительной оценке Минфина , составила 877,3 миллиарда рублей (1,9 процента ВВП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством в пятницу.

Доходы бюджета, по предварительной оценке Минфина, составили за полгода 8,63 триллиона рублей. Это 56,6 процента к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете. Расходы бюджета в январе-июне составили 7,75 триллиона рублей. Они исполнены на 46,9 процента к утвержденному годовому объему.