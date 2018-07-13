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Профицит бюджета за полгода составил почти 2%
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Профицит бюджета за полгода составил почти 2% 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с профицитом. Его величина, по предварительной оценке Минфина, составила 877,3 миллиарда рублей (1,9 процента ВВП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством в пятницу.
Доходы бюджета, по предварительной оценке Минфина, составили за полгода 8,63 триллиона рублей. Это 56,6 процента к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете. Расходы бюджета в январе-июне составили 7,75 триллиона рублей. Они исполнены на 46,9 процента к утвержденному годовому объему.
В начале июля президент Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Согласно им, бюджет станет профицитным впервые с 2011 года. В 2018 году профицит бюджета ожидается на уровне 0,5 процента ВВП (481,7 миллиарда рублей. Ранее планировался дефицит бюджета в 1,3 процента ВВП.
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