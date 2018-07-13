ВЦИОМ фиксирует рост доверия к власти

С начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности президента России, уровень одобрения деятельности скорректировался до 63,4%, правительства России и премьер-министра — до 38,0% и 31,2% соответственно.

При этом уровень негативной оценки работы президента и правительства снизился, сообщается на сайте ВЦИОМ. Наиболее заметное снижение отрицательных оценок зафиксировано в отношении правительства России — с 46,8 до 44,7%.