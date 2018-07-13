ВЦИОМ фиксирует рост доверия к власти 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинги доверия российским политикам, оценки деятельности государственных и общественных институтов, рейтинги партий.
С начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности президента России, уровень одобрения деятельности скорректировался до 63,4%, правительства России и премьер-министра — до 38,0% и 31,2% соответственно.
При этом уровень негативной оценки работы президента и правительства снизился, сообщается на сайте ВЦИОМ. Наиболее заметное снижение отрицательных оценок зафиксировано в отношении правительства России — с 46,8 до 44,7%.
Показатели доверия в целом стабильны. По среднему за неделю со 2 по 8 июля показатель президента Владимира Путина составляет 37,6%. Второе место в списке занимает Сергей Шойгу — 14,3%, третье — Сергей Лавров (12,1%). Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский — 29,0%.
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса 2-8 июля вырос с 38,1% до 38,8%. Положительная динамика также наблюдается по «Справедливой России» — 5,9%. Показатели КПРФ и ЛДПР, напротив, немного снизились — до 13,6% и 10,3% соответственно.
В инициативных всероссийских опросах «ВЦИОМ-Спутник» принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах России. Приведено среднее значение за семь дней опроса.