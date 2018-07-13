Ещё
На руках у россиян нашли рекордное количество денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На руках у россиян нашли рекордное количество денег 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В июне 2018 года объем свободных денег у россиян вырос более чем на 20 процентов. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Свободные деньги — это денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты.
Так, по отношению к майским показателям объем свободных денежных средств россиян вырос на 23,2 процента и составил 29,7 тысячи рублей. Уточняется, что в денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей.
Тем не менее эксперты не спешат связывать положительную динамику с ростом благосостояния граждан. В частности, указывается, что увеличение количества свободных денег происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека». Также в числе вероятных причин называют отказ россиян от поездок во время летнего отпуска.
В начале июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами. По его словам, такого не было с начала 2000-х годов. Эту тенденцию министр связал со снижением числа трудоспособного населения.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»191
В СССР за такое убивали102
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение