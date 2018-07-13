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Объем «свободных» денег у россиян в июне вырос до 29,7 тысяч рублей
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Объем «свободных» денег у россиян в июне вырос до 29,7 тысяч рублей 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Исследование показало, что в июне текущего года у жителей России резко вырос объем «свободных» денег.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в июне 2018 года средний чек россиянина за один поход в магазин снизился на 1,5% и составил 513 рублей.
Как передает газета «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир», в июне текущего года у россиян также резко увеличился объем так называемых «свободных» денег. Уточняется, что этот показатель вырос сразу на 23,2% по сравнению с маем этого года, достигнув 29,7 тысяч рублей.
По данным «Ромира», самый большой скачок объема «свободных» денег был зафиксирован в небольших городах с населением менее 500 тысяч человек — здесь индекс вырос на 33,3% и составил 20,8 тысяч рублей.
Эксперты объяснили рост данного показателя тем, что многие россияне во время отпуска решили остаться дома.
ИД «Собеседник»: последние новости
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