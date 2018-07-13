Ещё
Из-за отказа от поездок в сезон отпусков у россиян стало больше свободных денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

Из-за отказа от поездок в сезон отпусков у россиян стало больше свободных денег 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Исследователи холдинга «Ромир» в июне зафиксировали у россиян максимальное за первое полугодие количество «свободных» денег, пишут Известия. В прошлом месяце объем таких средств достиг 29 тысяч рублей, увеличившись на 23,2 процента по сравнению с маем.
Наибольший рост индекса свободных денег показали небольшие города (33,3% до 20,8 тысяч рублей), в то время как в городах-миллионниках показатель вырос на 20,3 процента до 38 тысяч рублей.
Также отмечается, что по сравнению с июнем 2017 года индекс свободных денег в первом месяце этого лета вырос на 25,3 процента.
Как сообщает Ura.ru, причиной роста объема денег, которые остаются россиянам после трат на необходимые товары и услуги, называется отказ многих граждан от поездок в отпускной период.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Американцы больше верят в Путина, чем в Трампа Опрос: За выступление национальной сборной на ЧМ-2018 стыдно лишь 1% россиян Россияне присудили победу в ЧМ-2018 сборной Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина374
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера132
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ195
Россияне скупают жилье в Турции86
Россия назвала замену «Армате»204
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение