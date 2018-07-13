Из-за отказа от поездок в сезон отпусков у россиян стало больше свободных денег

Исследователи холдинга «Ромир» в июне зафиксировали у россиян максимальное за первое полугодие количество «свободных» денег, пишут Известия. В прошлом месяце объем таких средств достиг 29 тысяч рублей, увеличившись на 23,2 процента по сравнению с маем.

Наибольший рост индекса свободных денег показали небольшие города (33,3% до 20,8 тысяч рублей), в то время как в городах-миллионниках показатель вырос на 20,3 процента до 38 тысяч рублей.

Также отмечается, что по сравнению с июнем 2017 года индекс свободных денег в первом месяце этого лета вырос на 25,3 процента.

Как сообщает Ura.ru, причиной роста объема денег, которые остаются россиянам после трат на необходимые товары и услуги, называется отказ многих граждан от поездок в отпускной период.