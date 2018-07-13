Ещё
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

У россиян резко вырос объем «свободных денег» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В июне объем «свободных денег» у россиян вырос на 23,2% по сравнению с маем и составил 29,7 тыс. рублей; это может быть связано с тем, что многие граждане отказались от поездок на время отпуска, следует из исследования холдинга «Ромир».
Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Расчеты проводятся на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Исследование основывается на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек.
В июне объем свободных денег вырос до 29,7 тыс. рублей, в то время как «среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. рублей».
В сравнении с июнем 2017 года рост еще более значительный — показатель увеличился на 25,3%, с 23,7 тыс. рублей.
Однако это не говорит о повышении уровня благосостояния граждан. Кроме того, «стремительный рост объема свободных денег произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека».
Эксперты считают, что ситуацию можно объяснить отказом многих россиян совершать туристические поездки во время отпуска, из-за чего сохранились некоторые средства. Проверить эту теорию «можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе».
Отмечается, что в городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тыс. рублей.
В городах с числом жителей 0,5-1 млн индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тыс. рублей, а в городах с населением 100-500 тыс. человек индекс повысился на 33,3%, составив 20,8 тыс. рублей.
Ранее вице-премьера России Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян получают «серую» зарплату.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В существование «мирового правительства» поверили 67% россиян Выяснилось, как сильно увеличилось население Земли за год Трамп назвал себя самым популярным республиканцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина377
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ197
Россияне скупают жилье в Турции88
Россия назвала замену «Армате»204
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение