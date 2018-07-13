У россиян резко вырос объем «свободных денег»

В июне объем «свободных денег» у россиян вырос на 23,2% по сравнению с маем и составил 29,7 тыс. рублей; это может быть связано с тем, что многие граждане отказались от поездок на время отпуска, следует из исследования холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги, передает РИА «Новости»

Расчеты проводятся на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Исследование основывается на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек.

В июне объем свободных денег вырос до 29,7 тыс. рублей, в то время как «среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. рублей».

В сравнении с июнем 2017 года рост еще более значительный — показатель увеличился на 25,3%, с 23,7 тыс. рублей.

Однако это не говорит о повышении уровня благосостояния граждан. Кроме того, «стремительный рост объема свободных денег произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека».

Эксперты считают, что ситуацию можно объяснить отказом многих россиян совершать туристические поездки во время отпуска, из-за чего сохранились некоторые средства. Проверить эту теорию «можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе».

Отмечается, что в городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тыс. рублей.

В городах с числом жителей 0,5-1 млн индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тыс. рублей, а в городах с населением 100-500 тыс. человек индекс повысился на 33,3%, составив 20,8 тыс. рублей.