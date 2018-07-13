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Августовское снижение цен не превысит 0,2%
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Августовское снижение цен не превысит 0,2% 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В августе из-за сезонного удешевления продовольственных товаров на 5-10% россиян ожидает снижение цен. Впрочем, дефляция не будет такой выраженной, как в августе 2017 года. На цены окажут повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года. В целом снижение цен не превысит 0,2%. К таким выводам пришли опрошенные "Известиями" аналитики ведущих банков.
По последней оценке Росстата, увеличение цен с начала года составило 2%, передает "Уралинформбюро". В Минэкономразвития и Центробанке уверены, что в этом году инфляция уложится в 4%. МЭР ожидает роста стоимости товаров и услуг в этом году на 3,1%, ЦБ — на 3,5–4%. По мнению регулятора, в 2018 году на ускорение роста цен повлияет и повышение НДС с 18% до 20% с 2019 года, поскольку частично этот эффект начнет проявляться уже сейчас.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021–2024 годов этот показатель будет держаться на целевом уровне в 4%.
Стоит напомнить, что в августе прошлого года цены уменьшились впервые с 2011-го. Дефляция составила почти 0,6%.
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