Августовское снижение цен не превысит 0,2%

В августе из-за сезонного удешевления продовольственных товаров на 5-10% россиян ожидает снижение цен. Впрочем, дефляция не будет такой выраженной, как в августе 2017 года. На цены окажут повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года. В целом снижение цен не превысит 0,2%. К таким выводам пришли опрошенные "Известиями" аналитики ведущих банков.

По последней оценке Росстата , увеличение цен с начала года составило 2%, передает "Уралинформбюро" . В Минэкономразвития Центробанке уверены, что в этом году инфляция уложится в 4%. МЭР ожидает роста стоимости товаров и услуг в этом году на 3,1%, ЦБ — на 3,5–4%. По мнению регулятора, в 2018 году на ускорение роста цен повлияет и повышение НДС с 18% до 20% с 2019 года, поскольку частично этот эффект начнет проявляться уже сейчас.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021–2024 годов этот показатель будет держаться на целевом уровне в 4%.

Стоит напомнить, что в августе прошлого года цены уменьшились впервые с 2011-го. Дефляция составила почти 0,6%.