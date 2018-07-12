Жители Бибирева продолжают активно голосовать за судьбу земельного участка на Алтуфьевском шоссе

Редакция газеты «Бибирево — наш дом» подвела промежуточные итоги тематического голосования, посвященного судьбе земельного участка на Алтуфьевском шоссе, владение 100. Оно было запущено по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина сразу после встречи с жителями района.

Стоит отметить, что жители Бибирева принимают активное участие в голосовании. На сегодняшний день свое мнение о том, что нужно делать с этим участком выразили более 15 тысяч человек. Так, 49% опрошенных считают, что там необходимо построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а по мнению 48% респондентов, на указанной территории не нужно ничего строить, только провести благоустройство. В свою очередь, 3% жителей района настаивают на строительстве гаража по этому адресу.

Напомним, несколько лет назад по указанному адресу был вырыт котлован для строительства многоуровневого гаража, а три года назад инвестор прекратил работы. Сейчас котлован заполнен водой и представляет опасность, особенно для детей.

Опрос продолжается. Чтобы выразить свое мнение, достаточно перейти по ссылке и выбрать один из предложенных вариантов ответа.

(вт)