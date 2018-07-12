Голикова: Средняя пенсия к 2024 году составит 20 тыс. рублей

Голикова отметила, что размер пенсии будет зависеть от заработной платы и стажа к моменту выхода на заслуженный отдых. «У кого-то будет больше, а у кого-то — меньше», — сказала она.

По ее словам, годовой доход россиян в 2019 году должен вырасти в среднем на 12 тысяч рублей. «Мы будем придерживаться этого уровня на протяжении шести ближайших лет. То есть каждый год пенсионеры будут получать прибавку в 12 тысяч рублей к годовому доходу», — пояснила вице-премьер.

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