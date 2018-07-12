Более трети опрошенных россиян готовы обойтись без услуг турфирм

По результатам опроса, проведенного компанией OneTwoTrip, 38% респондентов заявили о готовности организовывать свой отдых самостоятельно. Еще 47% выбрали вариант «скорее да», а отрицательный ответ дали только 14%.

В исследовании приняли участие клиенты турфирм, пользовавшиеся их услугами за последние три года.

Большинство опрошенных (65%) признались, что их беспокоит ситуация, складывающаяся на рынке организованного туризма. Больше всего их пугает вероятность не уехать в отпуск по уже купленной путевке — так ответили 39% респондентов. Опасаются улететь за границу и столкнуться с трудностями при заселении в отель 27%. Столкнуться с проблемами при возвращении домой боятся 16%.

Лишь 10% опрошенных беспокоят задержки чартерных рейсов, пишет газета «Известия»

Опрос показал, что большинство организованных туристов внимательно относятся к планированию отдыха. С большим вниманием относятся к выбору туроператора 87% респондентов, а 71% интересуются тем, на регулярном или чартерном рейсе предстоит лететь.

Недавно три с половиной тысячи туристов, уехавших за границу по путевкам агентства «Натали Турс», оказались без крыши над головой: их начали выселять из гостиниц, поскольку турфирма не заплатила за проживание своих клиентов и объявила об отмене всех забронированных туров.

До этого «Натали Турс» отменила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь , Ираклион и Анталию.