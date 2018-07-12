Турпоток в Доминикану вырос почти на 6%

Туризм в Доминиканской Республике вырос почти на 6 процентов в 2018 году, согласно недавно обнародованным данным Центрального банка Доминиканской Республики, как сообщает Caribbean Journal.

По данным Министерства туризма Доминиканской Республики, за первые пять месяцев 2018 года страну посетили 2,9 миллиона человек, что на 5,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Представители частного и государственного туристического сектора не намерены останавливаться до достигнутом. Несмотря на высокие темпы роста, в стране ожидается еще большее увеличение туристического потока, а к 2023 году Доминикана планирует перевалить отметку в 10 миллионов въезжающих путешественников в год.

В прошлом году число туристов в Доминиканской Республике выросло на 3,9 процента по сравнению с 2016 годом, достигнув в общей сложности показателя 6,187 миллионов человек.