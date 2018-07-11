Кто такие «россияне» на самом деле 

Термин «россияне» закрепился в нашем лексиконе с легкой руки Бориса Ельцина, однако история его употребления имеет гораздо более древние истоки. И смысл этого слова отнюдь не ограничивался гражданской принадлежностью.
Откуда появились «россияне»
По словам кандидата исторических наук, Федора Гайда, слово «россияне» изначально было торжественным, литературным вариантом слова «русины». «Таким образом, — пишет Гайда, — это в первую очередь этноним, а не обозначение государственной принадлежности».
Часть историков склоняется к мнению, что термин «россияне» имеет греческое происхождение. На это указывает использование его писателем Максимом Греком (первая половина XVI столетия) в «Послании всем православным христианам, россиянам, сербам и болгарам». В XVII столетии богослов и поэт Симеон Полоцкий под россиянами имел в виду всех жителей Великой, Малой и Белой России.
Австрийский дипломат XVII столетия, Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московских делах» приводит еще одну любопытную версию происхождения слова «россияне». Герберштейн ссылается на высказывания «московитов», которые якобы говорили ему, что их издревле называли
«Россея» — «то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».
Распространение слова
Со временем слово «россияне» прочно вошло в обиход, в первую очередь литературный, неся характер определенной торжественности и величественности. В 1725 году архиепископ Феофан Прокопович в «Слове на погребение Петра I» вопрошал:
«Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!».
В дальнейшем это слово активно использовалось видными деятелями российской истории — Сумароковым, Ломоносовым, Суворовым («Горжусь, что я — россиянин»), Карамзиным, который заменяет этим термином традиционное «русские».
Относительно семантики слова «россияне» филолог Александр Грищенко замечает, что «никого иного, кроме как русских, оно и в XVIII, и в XIX веке обозначать не могло».
«Россияне» и коллаборационизм
Первая попытка провести различение между этнонимом и политонимом формы «россияне» была осуществлена в кругах русской эмиграции. Председатель Русского Общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял:
«Все народы, населяющие Россию, независимо от их национальности, прежде всего — россияне».
Я верю, что освобожденная и возрожденная Россия будет именно — Россия для россиян».
В 1930-х годах термин «россияне» стал распространяться в среде так называемых «российских фашистов». Лидер Всероссийской Фашистской Партии (ВФП) Константин Родзаевский в партийной газете слегка переиначивает Кутепова: «В полном соответствии с нашим учением о Российской Нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбросили лозунг „Россия для Россиян“, подразумевая под „Россиянами“ — все народы нашей необъятной, бьющейся в красных тисках великой страны».
В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли «власовцы», и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР). Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян «объединиться против сталинской тирании» и активно поддерживать германские вооруженные силы.
Современные тенденции
С распадом Советского Союза Борис Ельцин, начинавший каждое свое обращение к народу с фразы «Дорогие россияне!», вдохнул в подзабытое в России слово новую жизнь и вернул ему торжественную тональность. Впрочем, далеко не все положительно восприняли подобную идею, так как в памяти была еще свежа ассоциация этого слова с изменниками Родины. В кулуарах поговаривают, что к использованию слова «россияне» Ельцина подтолкнула супруга академика Андрея Сахарова, правозащитница Елена Боннэр.
Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русский», так как оно «отдавало этничностью».
По мнению историка Даниэля, слово «россиянин» — искусственное.
Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. Режиссер Иван Дыховичный верно заметил, что «это слово позволяет не задевать чувства людей, которые реагируют на национальные нюансы и дает человеку право считать себя полноценным гражданином страны».
Довольно быстро слово «россияне» стало проникать и в массовую культуру, приобретя оттенок патриотичности. Так, в 1991 году, находящийся на пике популярности певец и композитор Олег Газманов, сочинил песню «Офицеры», в припеве которой возникало упомянутое слово.
И все-таки историк Федор Гайда ратует за то, чтобы вернуть существительному «россиянин» первоначальный смысл. Это слово, тождественное древнерусскому слову «русин», по мнению историка, «связано с этнической, племенной принадлежностью», в то время как «субстантивированное прилагательное „русский“ изначально имело более широкое значение принадлежности к территории и государственности Руси».