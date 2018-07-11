Появился ли у вас интерес к российскому футболу? Итоги опроса в «Одноклассниках»

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором интересовался у читателей, появился ли у них интерес к российскому футболу после успешного выступления сборной России на чемпионате мира—2018. Напомним, российская национальная команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила сборной Хорватии (1:1, 3:4 по пенальти).

Больше всего респондентов (903) ответили что не смотрели футбол раньше и не собираются смотреть его в будущем. 712 респондентов признались, что намерены следить за всеми матчами сборной России. 480 читателей пообещали, что теперь постараются следить за всем мировым футболом. Читателей, ранее имевших большой интерес к футболу, оказалось 394. 213 респондентов не заинтересованы в просмотре футбольных матчей после завершения чемпионата мира—2018. Остальные респонденты намерены следить за российским чемпионатом и выступлением отечественных клубов в еврокубках.

Всего было отдано 2 974 голоса. Ознакомиться с графическими итогами опроса можно по ссылке.