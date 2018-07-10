Население ЕС выросло в 2017 году на 1,1 млн человек за счет мигрантов 

Население Европейского союза за 2017 год выросло на 1,1 млн человек, достигнув 512,6 млн, что было обусловлено чистой миграцией, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. На 1 января 2017 года численность населения составляла 511,5 млн человек.
За прошедший год показатели смертности в ЕС оказались выше показателей рождаемости — 5,3 млн и 5,1 млн человек соответственно. Это означает, что естественное изменение численности населения Евросоюза было отрицательным (минус 0,4 человека на 1 тыс. жителей), отмечается в релизе агентства.
В течение 2017 года население увеличилось в 19 странах ЕС и сократилось в девяти. Наибольший прирост населения был на Мальте (плюс 32,9 человека на 1 тыс. жителей), далее следуют Люксембург (плюс 19), Швеция (плюс 12,4), Ирландия (плюс 11,2) и Кипр (плюс 11 человек на каждую тысячу жителей). Наибольшее снижение было зафиксировано в Литве (минус 13,8 человека на тысячу), Хорватии (минус 11,8), Латвии (минус 8,1), Болгарии (минус 7,3) и Румынии (минус 6,2).