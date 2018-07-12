Новое голосование стартовало на портале «Активный гражданин»

Седьмая часть голосования «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы» стартовала на портале «Активный гражданин» в среду, 11 июля.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какой московский культурный центр вы знаете или слышали о нем?». Конечно же, жители Бирюлева Западного отдали 45% голосов местному культурному центру «Дружба». На втором месте вариант «Затрудняюсь ответить» — немалая часть бирюлевцев, а именно 19% не смогла определиться с выбором. На третье место жители района Бирюлево Западное поставили культурный центр «Москворечье» на Каширском шоссе, он набрал 5,5% голосов, хотя стал лидером общего рейтинга.

На сегодняшний день старые дома культуры переживают второе рождение и становятся обновленным и современными центрами с насыщенной образовательной и развлекательной программой. Идеи о модернизации культурных площадок москвичи могли обсуждать на краудсорсинг-платформах, а лучшие из проектов реализуются уже в этом году.

Опрос открыт, в нем может принять участие любой житель района.