Шестая часть голосования «Влюбиться в Москву» стартовала

Новая часть опроса «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы» на портале «Активный гражданин» стартовала 9 июля.

Сначала респондентам предстоит выбрать категорию для голосования: «Самый любимый парк для отдыха у воды», «Парк с любимым летним кинотеатром», «Парк с лучшим набором дополнительных активностей». Большинство голосующих выбрало первый вариант ответа.

На сегодняшний момент лучшим парком для отдыха у воды для бирюлевцев стал музей-заповедник «Царицыно». Он абсолютный победитель с 50,7% голосов от жителей района. Серебряный призер — Парк Горького, у него 29,2%. И третье место заняла зона отдыха «Левобережный» с 4,6% голосов.

Голосование открытое, и «активные граждане» Бирюлева Западного могут изменить его исход в любой момент.