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Шестая часть голосования «Влюбиться в Москву» стартовала
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Шестая часть голосования «Влюбиться в Москву» стартовала 

Управа района Бирюлево Западное 13 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Новая часть опроса «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» на портале «Активный гражданин» стартовала 9 июля.
Сначала респондентам предстоит выбрать категорию для голосования: «Самый любимый парк для отдыха у воды», «Парк с любимым летним кинотеатром», «Парк с лучшим набором дополнительных активностей». Большинство голосующих выбрало первый вариант ответа.
На сегодняшний момент лучшим парком для отдыха у воды для бирюлевцев стал музей-заповедник «Царицыно». Он абсолютный победитель с 50,7% голосов от жителей района. Серебряный призер — Парк Горького, у него 29,2%. И третье место заняла зона отдыха «Левобережный» с 4,6% голосов.
Голосование открытое, и «активные граждане» Бирюлева Западного могут изменить его исход в любой момент.
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