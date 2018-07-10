В Краснотурьинске водонапорную башню хотят превратить в лазерный маяк

Проект нового облика водонапорной башни разработал Станислав Ронинград. Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

На своей странице в одной из социальных сетей мэр Краснотурьинска Александр Устинов запустил опрос, в котором предложил горожанам ответить, нравится ли им предлагаемый облик башни. В голосовании приняло участие более 1600 человек. Среди них 81% респондентов положительно отреагировали на концепцию обновленной башни, 13,8% восприняли идею отрицательно, а оставшиеся 4,2% воздержались от оценки.

Водонапорная башня в Краснотурьинске была построена в 50-х годах прошлого столетия. Однако за всю свою историю она не проработала ни дня.

Ночной облик башни.

Фото: страница Александра Устинова.