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В Краснотурьинске водонапорную башню хотят превратить в лазерный маяк
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В Краснотурьинске водонапорную башню хотят превратить в лазерный маяк 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Проект нового облика водонапорной башни разработал Станислав Ронинград. Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
На своей странице в одной из социальных сетей мэр Краснотурьинска Александр Устинов запустил опрос, в котором предложил горожанам ответить, нравится ли им предлагаемый облик башни. В голосовании приняло участие более 1600 человек. Среди них 81% респондентов положительно отреагировали на концепцию обновленной башни, 13,8% восприняли идею отрицательно, а оставшиеся 4,2% воздержались от оценки.
Водонапорная башня в Краснотурьинске была построена в 50-х годах прошлого столетия. Однако за всю свою историю она не проработала ни дня.
Ночной облик башни.
Фото: страница Александра Устинова.
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