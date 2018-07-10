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Туроператоры ожидают резкий рост продаж путевок в Турцию после ЧМ-2018
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Туроператоры ожидают резкий рост продаж путевок в Турцию после ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Российские туроператоры ожидают всплеска продаж путевок в Турцию после окончания чемпионата мира по футболу, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на опрошенные компании.
«По мнению участников рынка, спрос на Турцию, впрочем, как и на некоторые другие выездные направления, может вырасти во второй части сезона, поскольку из-за ЧМ-2018 многие россияне заняты в бизнесе, связанном с «футбольной лихорадкой», а часть желающих посмотреть футбол дома могла купить туры именно на время после ЧМ-2018. Все опрошенные игроки на турецком направлении прогнозируют всплеск продаж по Турции после окончания мундиаля», — сообщила АТОР.
Организация отмечает, что спрос на туры в Египет по состоянию на начало июня вырос в годовом выражении на 15-70% в зависимости от туроператора. Наибольший рост зафиксировал «Библио-Глобус», продажи туров в Турцию у компании за год выросли на 72%. Pegas Touristic сообщил о росте спроса на 15-20%.
Стоимость тура по сравнению с прошлым годом вырастет на 3-4%, отмечает АТОР. По данным организации, стоимость поездки в Турцию для семьи из трех человек на неделю в пятизвездочный отель составляет около 110 тыс. руб.
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