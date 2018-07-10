«Надувной Пиночет»: Гриценко и его «Гражданская позиция» в преддверие выборов

В последние дни Анатолий Гриценко стал проявлять необычную активность. В субботу, 7 июля, говорил не про футбол, а про Донбасс. Мол, если станет президентом, то обязательно добьется возвращения — не оружием, а дипломатическими средствами. И основания для таких планов у него есть.

В том, какие шансы есть у бывшего министра обороны стать действующим президентом страны, а так же в том, какое будущее у возглавляемой им политсилы разбиралось издание Украина.Ру в рамках проекта, посвященного основным лидерам и партиям Украины

«Последние президентские рейтинги свидетельствуют: Анатолий Гриценко опережает действующего главу государства Петра Порошенко и настигает Юлию Тимошенко . Поэтому, у Гриценко — по состоянию на сегодня — все шансы не просто попасть во второй тур, но и получить решающую победу», — сообщило 2 июля издание «Левый берег».

Действительно, все последние месяцы человек в очках, удивительно похожий на Аугусто Пиночета , уверенно держится на Украине в топах президентской гонки. Самый свежий из соцопросов, проведенный 14 — 24 июня Социологической группой «Рейтинг», дает Гриценко второе место с 7,4% от общего числа опрошенных, 9,8% от намеренных прийти на выборы и 11,7% от намеренных голосовать и определившихся с выбором. Первое место — у Юлии Тимошенко с, соответственно, 10,3%, 13,2% и 15,9%.

Аналогичны итоги соцопроса, проведенного 5 — 19 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС): первое место у Тимошенко 8,0% от общего числа опрошенных, 9,3% от намеренных прийти на выборы и 16,1% от намеренных голосовать и определившихся с выбором, второе у Гриценко с, соответственно, 6,3%, 7,3% и 12,7%.

Партия Гриценко «Гражданская позиция», по данным июньского соцопроса «Рейтинга», занимает сейчас третье место по популярности: за нее готовы проголосовать на выборах в Верховную Раду 6,5% от общего числа опрошенных, 8,7% от намеренных прийти на выборы и 10,5% от намеренных голосовать и определившихся с выбором. От «Оппозиционного блока», занимающего вторую строчку рейтинга после «Батькивщины», партию Гриценко отделяют лишь доли процента.

По данным КМИС, «Гражданская позиция» занимает второе место с 6,8% от общего числа опрошенных, 7,8% от намеренных прийти на выборы и 11,5% от намеренных голосовать и определившихся с выбором.

Партия Гриценко «Гражданская позиция»

Несложно заметить, что эти цифры практически совпадают с личным рейтингом Гриценко.

Эти два опроса дают также подробные данные и о том, что представляет собой электорат Гриценко и его партии.

Наибольшая поддержка у Гриценко в Центре (9% от всех опрошенных по данным «Рейтинга», 8,7% от общего числа опрошенных и 18,7% от намеренных прийти на выборы по данным КМИС) и на Западе (9% от всех опрошенных по данным «Рейтинга», 7,4% и 13,9% по данным КМИС), заметно меньше на Юге (6% от всех опрошенных по данным «Рейтинга», 1,2% и 2,7% по данным КМИС) и Востоке (4% от всех опрошенных по данным «Рейтинга», КМИС дает отдельно данные по Востоку, то есть в данном случае Харьковской и Запорожской областям, — 5,1% и 10,1%, и Донбассу — 0,9% и 1,7%).

Практически идентичные цифры соцопросы дают и для «Гражданской позиции». «Самые мощные наши организации — не только по количеству членов, по результатам на местных выборах, но и по способности эффективно работать — во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской областях, — заявил Гриценко 2 июля в интервью „Левому берегу“. — За последние полтора года усилены организации в Кировоградской, Херсонской, Полтавской и Хмельницкой областях».

По его словам, есть и проблемные для него регионы: «Организационно — это Одесская область, Николаевская, Сумская, Запорожская, с определенными оговорками Днепропетровска ».

По данным КМИС, Гриценко наиболее популярен в возрастной категории 60+ (10,1%, выше рейтинг в этой категории только у Юлии Тимошенко с 11,3%). Он и сам это признал в интервью «Левому берегу»: «Если взять социологию, то наш избиратель… это категория „сорок плюс“. Преимущественно люди среднего и старшего возраста».

Неудивительно, что 10,5% пенсионеров поддерживают Гриценко (выше в этой категории уровень поддержки только у Тимошенко — 11,5%). По уровню дохода его поддерживают прежде всего имеющие очень низкий (7,0%, выше поддержка в этой нише только у Тимошенко, Олега Ляшко Юрия Бойко ) и низкий (6,9%) доходы.

Заметная разница с электоратами Тимошенко и Ляшко состоит в том, что у первых он проживает прежде всего на селе и в небольших городах с населением до 100 тыс. чел., а у Гриценко — в городах с населением от 100 тыс. чел. Электораты Ляшко и Тимошенко — это прежде всего люди с образованием не выше среднего, тогда как у Гриценко в этой нише минимум, а высока поддержка среди людей с высшим (законченным и незаконченным).

Электорат Гриценко — западнический, что типично для промайданных партий. По данным июньского опроса «Рейтинга», 62% симпатизантов Гриценко поддерживают вступление Украины в ЕС , 59% — в НАТО (впрочем, среди сторонников Петра Порошенко и Олега Тягнибока поддержка этого гораздо выше, в целом на уровне около 80%).

Таким образом, складывается вполне определенная картина: достаточно образованные, живущие в крупных городах люди, которым на душу ложится близкий внешне облик — «интеллигентный, в очках, во власти не был и не воровал». И при этом обиженные жизнью, и поэтому мечтающие о том, что придет человек, «который все разом исправит»: одновременно поменяет власть и сделает ее более демократичной и открытой, и при этом «стукнет кулаком по столу и всех взяточников и бандитов пересажает».

«Посадки будут», — обещает Гриценко в вышеупомянутом большом интервью «Левому берегу», и говорит: «Мы находимся в точке бифуркации. Это чувствуется во всех измерениях. Мы миллионы людей, которые покидают страну из-за внутреннего уныния. Слово коррупция звучит сегодня уже без дипломатических реверансов, гораздо тверже, чем звучало во времена режима Януковича. Поэтому президентские выборы являются ключевыми… Надо менять ситуацию в стране. И это изменение начнется именно с президентских выборов».

Партия «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко

И тут же заверяет, что в случае избрания главой государства будет держаться строго в рамках полномочий: «Потому что президент должен быть гарантом Конституции. И если мы уважаем ее не только на словах, то мы понимаем, что кандидатуру премьера предлагает парламент. Парламентская коалиция».

Потому что именно этого от «Пиночета» и хочет его либеральный избиратель.

Впрочем, одно дело поддержка «честного и решительного» на словах, а другое — на деле. На деле Гриценко и его партия никогда и никуда не проходили. Свидетельством этому —выборы в Объединенные территориальные громады (ОТГ), проходившие 29 октября 2017 года и 30 апреля 2018 года. Популярная вроде бы партия Гриценко получила результат в доли процента, а первые места делили «Батькивщина» и Блок Петра Порошенко.

Вообще бывший министр обороны сумел удивительно вовремя оказаться с хотя и фрагментарной, но все-таки действующей структурой партии. И это при том, что еще два года назад у него практически не было ни первичных организаций, ни денег на их существование. И вообще, по большому счету, и самого Гриценко и его «Гражданскую позицию» даже еще год назад никто всерьез не рассматривал, как участников политического процесса на Украине. Казалось, «Первый непроходной» — рекламный слоган, под которым Гриценко участвовал в президентской кампании в 2014-ом году — хоть и с самоиронией, но достаточно точно характеризовали его личную политическую ситуацию.

Вообще же активность Гриценко ограничивалась Фейсбуком, социальными сетями, иногда в качестве эксперта появлялся на ТВ и в некоторых интернет-СМИ Украины.

Что же изменилось в последние полгода-год? Прежде всего, именно Гриценко предпринял попытку объединиться осенью прошлого года с Михаилом Саакашвили и мэром Львова Андреем Садовым. Правда, из этого ничего не вышло. Саакашвили его однокашник по университету Петр Порошенко экстренно из страны выдворил, лишив гражданства, а, следовательно, и каких-либо политических перспектив в Украине. Но Гриценко, мягко подставивший своего грузинского коллегу под «монарший гнев» запомнился как последовательный оппозиционер нынешней власти.

И все-таки, что произошло и как у Гриценко оказалась структура, партия и медийная поддержка уже в нынешнем, 2018-ом, году остается тайной.

Впрочем, в украинской политической тусовке почти в открытую говорят, что из Гриценко усиленно надувают Пиночета заокеанские кураторы Украины — США . На тот случай, если ситуация повернется плохо для их других политпроектов, есть в запасе «надувной Пиночет» Гриценко, которого можно быстро натурализовать в президенты.

Этим объясняется неожиданный рассвет Гриценко в последние месяцы. И для таких предположений есть основания. Если обратиться к биографии экс-министра, то выясняется, что одно время он жил в США, где получал дополнительное военное образование, а кроме того завел и полезные политические связи. Есть и другие непрямые, но вполне отчетливые связи Анатолия Гриценко и его семьи с США.

Возможно, все это — домыслы и околополитические слухи. Ясно одно: кто-то усиленно надувает Гриценко до масштабов украинского Пиночета.