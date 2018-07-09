Какой трансфер стал лучшим для «Автомобилиста» в межсезонье КХЛ-2018/19?

Сегодня, 9 июля, клубы Континентальной хоккейной лиги стали выходить из отпусков и проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.

«Чемпионат» начинает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Начинаем в алфавитном порядке с екатеринбургского «Автомобилиста», впоследствии аналогичные опросы будут произведены по каждой из 25 команд лиги. Мы предлагаем ответить на вопрос: «Какой трансфер стал лучшим для „Автомобилиста“ в межсезонье КХЛ-2018/19?».

— Стефан Да Коста («Женева-Серветт», Швейцария );

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Все трансферы «Автомобилиста».