Сегодня, 9 июля, клубы Континентальной хоккейной лиги стали выходить из отпусков и проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.
«Чемпионат» начинает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Начинаем в алфавитном порядке с екатеринбургского «Автомобилиста», впоследствии аналогичные опросы будут произведены по каждой из 25 команд лиги. Мы предлагаем ответить на вопрос: «Какой трансфер стал лучшим для „Автомобилиста“ в межсезонье КХЛ-2018/19?».
— Иван Вишневский («Трактор»);
— Дэн Секстон («Нефтехимик»);
— Вячеслав Литовченко («Амур»);
— Георгий Белоусов («Лада»);
— Стефан Да Коста («Женева-Серветт», Швейцария);
— Найджел Доус («Барыс»).
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
Все трансферы «Автомобилиста».