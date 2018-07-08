Молодежь бежит из России

Москва — Михаил Леонов — один из тех, кому повезло: у него в кармане билет в Великобританию , в течение месяца он начнет учиться в школе-интернате в Шотландии.

«Я вполне допускаю мысль, что могу там остаться, но США тоже нельзя исключать», — говорит 16-летний школьник, живущий на юге Москвы.

Положение Михаила Леонова лучше, чем у остальных: у него обеспеченные родители, которые и раскошелились на интернат, но его амбиции относительно попытки пожить на Западе и, возможно, пустить там корни, разделяет большая часть его поколения.

Недавний опрос общественного мнения показал, что 31% молодых россиян в возрасте 18-24 лет, подумывают о том, чтобы перебраться за границу. Это самая высокая цифра за пять лет.

Масштабность этих устремлений едва ли преувеличена, потому что за сбор и обработку результатов опроса отвечал государственный центр изучения общественного мнения ВЦИОМ , имеющий хорошие связи с политическим руководством России

Со стороны молодежи речь идет не только о просто мечтах: четверо из пятерых, планирующих эмиграцию, начали конкретно интересоваться возможностями устроиться за границей, а двое из троих учат иностранные языки, чтобы реально сделать это, как следует из опроса.

Если же брать все население России, то, по данным опроса, эмигрировать хотел бы каждый десятый, что означает 14 миллионов граждан.

Три излюбленных направления среди россиян, жаждущих уехать, находятся строго на Западе. Из всех опрошенных 16% смотрят в сторону Германии , 7% — США и 6% — Испании

Сколько россиян в действительно покинули родину в течение последних нескольких десятилетий, — вопрос спорный, подсчитать это довольно сложно.

Весьма противоречивый закон, принятый несколько лет назад, требует, чтобы лица с двойным гражданством или постоянным видом на жительство за границей, регистрировались у российских властей, и это дает представление о масштабности явления.

«Оказалось, что таких россиян — шесть миллионов», пишет интернет-издание Gazeta.ru

ПРОЩАЙ, РОССИЯ

После революции 1917 года страну покинули предположительно 1-2 миллиона сохранивших верность царю, так называемых «белоэмигрантов».

В советский период границы страны были, в основном, закрыты, на Запад попадали лишь отдельные перебежчики или те, кого высылали из страны.

В 1970-1980 гг. в Израиль и США эмигрировали около 300 000 советских евреев.

После распада Советского Союза в 1990-е гг. и начале 2000-х на Запад эмигрировали несколько миллионов россиян, часто по экономическим причинам.

Эмиграция переживала спад, но в последние годы, для которых характерен экономический кризис и политические репрессии, она вновь начала расти.

Источники: Britannica.com, JP Назад в 1990-е После распада Советского Союза в 1990-е была подлинная волна русских — и граждан других бывших союзных республик, — которые решились попытать счастья за границей, чаще всего по экономическим мотивам.

В конце 1990-х годов в год эмигрировало в среднем по 200 тысяч человек в год, по официальным данным, но экономический подъем в 2000-е годы изменил эту тенденцию, и в период 2007-2011 эмигрировало менее 50 тысяч человек в год.

В последние годы в силу экономического кризиса и ставшего более жестким политического климата число эмигрантов снова выросло в то время, когда Кремль всецело занят тем, что нажимает на все клавиши в своем патриотическом наступлении.

Это вызвало к жизни дебаты о том, можно ли целиком и полностью доверять той части населения, которая уже находится за границей или мечтает уехать на Запад.

Следует ли воспринимать этих граждан как «потенциальную пятую колонну» или же прямо «кандидатов в предатели родины», спрашивало интернет-издание Gazeta.ru на прошедшей неделе.

Ответом было «ни — ни», потому что в отличие от советских времен эмиграция уже не является движением только в один конец.

В те времена получить разрешение на выезд было чрезвычайно сложно, и, когда это, наконец, удавалось, от всего на родине приходилось отказываться. Сейчас уже не так, подчеркивает один из авторов анализа.

«Эмиграцию больше не воспринимают как то, что человек уезжает, хлопнув дверью, и трактовать ответы, особенно молодежи, в том смысле, что она хочет бежать от ужасных российских реалий, было бы совершенно неправильно», — заявил Степан Львов из института ВЦИОМ, российскому новостному агентству Interfax

Но не секрет, что многие молодые, хорошо образованные россияне устали от экономической и политической стагнации при Владимире Путине , и желание уехать по-прежнему имеет политическую подоплеку, указывает агентство:

«Это не в такой большой степени означает, что эти планы будут претворены в жизнь, а просто выражает отношение к политической и социальной реальности в стране».