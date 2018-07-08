Все больше жителей страны верят в российское образование

Фото из архива «Нижегородской правды»Все больше жителей страны верят в российское образованиеРоссийские школы и вузы дают качественное образование, соответствующее общепринятым международным стандартам. Так считают порядка 40% россиян по данным последнего исследования ВЦИОМ . Ранее в различных опросах подобное мнение высказывали 25% россиян.

Международные рейтинги регулярно ставят российское образование на высокие позиции. Российские школьники принесли России в 2016 году первое место среди пятидесяти стран в исследовании PIRLS, посвященном качеству чтения и восприятия учебной информации.

Позитивные изменения подтверждает и высокая динамика результатов России в международных исследованиях PISA и TIMSS. В последнем исследовании TIMSS школьники продемонстрировали высокий уровень математического и естественнонаучного образования. По исследованию PISА средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста в читательской, математической и естественнонаучной грамотности улучшились по всем трем направлениям.

По инициативе Рособрнадзора Москве в этом году пройдёт IV Международная конференция, посвященная образовательным вызовам в современном мире. Ведущие международные и российские эксперты в области оценки качества образования обмениваются взглядами на подходы к диагностике функциональной грамотности и компетенциям будущего. В 2018 году эксперты обсудят комплекс знаний и навыков, которые будет проверять итоговый выпускной экзамен в 2030 году.

Качество проведения итоговой аттестации в России ежегодно обсуждается мировыми экспертами в рамках конференции. Директор Департамента по образованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Андреас Шляйхер отмечает значительные успехи в проведении единого госэкзамена.

— Я внимательно наблюдал за тем, как развивалась система ЕГЭ все эти годы. И с большой радостью могу сказать, что сегодня этот метод оценивания знаний школьников по-настоящему успешен, — отметил в одном из интервью Шляйхер.