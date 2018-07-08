Россияне стали реже водиться с неблагополучными семьями

Примерно половина россиян рассказала, что среди их знакомых практически нет семей, которые можно назвать неблагополучными. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Согласно опросу, 52 процента россиян не имеют знакомых из неблагополучных семей. У 45 процентов такие знакомые есть, однако у 29 процентов это единичные случаи. Только 16 процентов россиян утверждает, что у них таких примеров в окружении большинство.

Главными критериями неблагополучной семьи опрошенные назвали низкий уровень жизни и нехватку денег на самое необходимое. Причинами такого положения 17 процентов респондентов считают высокий уровень безработицы, а 12 процентов — алкоголизм и наркотическую зависимость.

Для сокращения количества неблагополучных семей в стране россияне предлагают, прежде всего, бороться с безработицей (24 процента), повышать уровень зарплат, пенсий и уровень жизни людей (11 процентов). Кроме того, восемь процентов респондентов предлагает оказать материальную помощь, семь процентов — усилить контроль органов опеки, по четыре процента — бороться с алкоголизмом и наркоманией и заниматься воспитанием молодежи.

Опрос проведен 5 июля 2018 года. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.