Россияне все реже встречают неблагополучные семьи, показал социологи

Как показало исследование, 52% россиян сообщают, что среди их знакомых практически нет семей, которые можно назвать неблагополучными, 45% говорят, что знакомы с такими семьями, но в основном это единичные случаи (29%), а у 16% подобных примеров в окружении большинство.

По мнению опрошенных, которые знают такие семьи, главным критерием неблагополучия является низкий уровень жизни и нехватка денег на самое необходимое.

Россияне, не знакомые лично с неблагополучными семьями, чаще всего (49%) причиной сложных ситуаций называют алкоголизм и наркотическую зависимость. Другие признаки респонденты указывают реже: так, низкий уровень жизни фактором неблагополучия называют 19%, безработицу и отсутствие воспитания детей — по 6%.

"Сегодня традиционные факторы неблагополучия, связанные с домашним насилием, алкоголизацией семей, уходят на второй план, и это естественный процесс, связанный с объективным снижением представленности этих проблем в российском обществе. С другой стороны, на первый план вышли вопросы материального обеспечения семей", — приводится комментарий руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 июля 2018 года, в исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.