Дегтярев: российский футбол имеет хорошее будущее благодаря результату на чемпионате мира

МОСКВА , 8 июля. / ТАСС /. Российский футбол имеет хорошее будущее после выхода сборной страны в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Сборная России в серии пенальти в 1/4 финала уступила команде Хорватии — 3:4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Встреча прошла в Сочи

"Команда играла с максимальной самоотдачей, на равных с хорватами, — сказал Дегтярев. — Отыгрались в добавленное время, это заслуга всех, собрались, выложились, забили. Ребятам огромное спасибо за игру, атмосфера на стадионе была фантастическая, немного не хватило везения в серии пенальти, но это игра, спорт. Будущее и у сборной России и у российского футбола хорошее".

"В целом выступление на чемпионате мира и попадание в восьмерку сильнейших — это очень достойный результат, заслуга тренерского штаба, игроков и болельщиков", — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира завершится 15 июля.