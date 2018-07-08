Ещё
Дегтярев: российский футбол имеет хорошее будущее благодаря результату на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярев: российский футбол имеет хорошее будущее благодаря результату на чемпионате мира 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский футбол имеет хорошее будущее после выхода сборной страны в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Сборная России в серии пенальти в 1/4 финала уступила команде Хорватии — 3:4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Встреча прошла в Сочи.
"Команда играла с максимальной самоотдачей, на равных с хорватами, — сказал Дегтярев. — Отыгрались в добавленное время, это заслуга всех, собрались, выложились, забили. Ребятам огромное спасибо за игру, атмосфера на стадионе была фантастическая, немного не хватило везения в серии пенальти, но это игра, спорт. Будущее и у сборной России и у российского футбола хорошее".
"В целом выступление на чемпионате мира и попадание в восьмерку сильнейших — это очень достойный результат, заслуга тренерского штаба, игроков и болельщиков", — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
ТАСС: последние новости
ВЦИОМ: более 40% россиян недовольны подготовкой к ЕГЭ в школе Представитель Белого дома: Трамп считает, что встреча с Путиным отвечает интересам США NYT: расходы на содержание ребенка стали главной причиной снижения рождаемости в США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры52
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»49
На Украину надвигается катастрофа332
Россию обвинили в попытке переманить Турцию62
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение