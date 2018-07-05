Читатели «Клопс» предположили, кто победит в ЧМ-2018

По мнению читателей «Клопс», победителем ЧМ-2018 станет сборная России. Об этом говорят данные опроса во «ВКонтакте».

Франция и В голосовании представлены восемь команд, вышедших в четвертьфинал. Россию выбрала почти половина опрошенных. Вторую позицию занимает Бразилия , которую поддержали почти 20% читателей. По 8% голосов набрали Уругвай Хорватия . Ещё меньше ожидания от сборных Бельгии Англии — их выбрали 6% и 4% подписчиков. Наименее вероятной калининградцам кажется победа Швеции — за неё проголосовали менее 1% горожан.

В комментариях некоторые читатели «Клопс» отмечают, что будут поддерживать Россию, несмотря на поражения команды в предыдущих мундиалях. Другая часть опрошенных с ними не соглашается и заявляет, что победа национальной сборной маловероятна, а в качестве победителей называет команды других стран. «Почему никто не верит в Бельгию?», «Хорваты на этом ЧМ как таран», — пишут комментаторы.

На этой неделе определились все четвертьфинальные пары на ЧМ-2018 по футболу. В 1/4 чемпионата Россия сыграет с Хорватией.