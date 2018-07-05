«Ромир» рассказал, как москвичи оценивают качество сотовой связи

МОСКВА , 5 июл /ПРАЙМ/. Большинство абонентов операторов «большой четверки» в Москве довольны качеством мобильной связи, следует из опроса холдинга «Ромир», который имеется в распоряжении РИА Новости

В опросе приняли участие 800 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Москве. Выборка репрезентирует взрослое население столицы России. Клиентам компаний предлагалось выставить оценки от 1 до 5, где 1 — самый низкий балл, а 5 — самый высокий. На основе полученных данных, как разница между положительными (сумма ответов 5 и 4) и отрицательными (сумма ответов 2 и 1) результатами, был рассчитан индекс удовлетворенности потребителей.

По данным опроса, в целом абоненты «большой четверки» удовлетворены качеством услуг — общий индекс удовлетворенности составил 68%. «Если суммировать выставленные оценки то получается, плохо и очень плохо оценивают качество связи только 7% потребителей, хорошо и отлично — 79%», — говорится в исследовании.