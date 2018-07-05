Ещё
«Ромир» рассказал, как москвичи оценивают качество сотовой связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ромир» рассказал, как москвичи оценивают качество сотовой связи 

Прайм 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Большинство абонентов операторов «большой четверки» в Москве довольны качеством мобильной связи, следует из опроса холдинга «Ромир», который имеется в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 800 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Москве. Выборка репрезентирует взрослое население столицы России. Клиентам компаний предлагалось выставить оценки от 1 до 5, где 1 — самый низкий балл, а 5 — самый высокий. На основе полученных данных, как разница между положительными (сумма ответов 5 и 4) и отрицательными (сумма ответов 2 и 1) результатами, был рассчитан индекс удовлетворенности потребителей.
По данным опроса, в целом абоненты «большой четверки» удовлетворены качеством услуг — общий индекс удовлетворенности составил 68%. «Если суммировать выставленные оценки то получается, плохо и очень плохо оценивают качество связи только 7% потребителей, хорошо и отлично — 79%», — говорится в исследовании.
Прайм: последние новости
Эксперты обрисовали портрет типичного отправителя денежных средств в России Отложенный спрос прошлых лет вызвал бурный рост кредитования россиян Долги россиян перед банками выросли на четверть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»54
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию63
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение