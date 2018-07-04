Работы каждому хватает

Количество вакансий инженеров выросло. Все большим спросом на рынке труда пользуются специалисты по обслуживанию техники — компьютеров, медицинского оборудования, систем кондиционирования и вентиляции.

Андрей Бесштанько. Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Выросло и количество вакансий для специалистов в области интернет-продвижения товаров и услуг (разработчики сайтов, контент-менеджеры) и социальных работников.

По сравнению с 2011 годом уровень занятости в Москве вырос на 4 процента.

— Постоянную или временную работу сейчас имеют 66,9 процента москвичей, — отметил Бесштанько.

Найти работу горожанам помогают отделы трудоустройства Центров занятости населения. За прошедшие полгода в них обратились 59 800 соискателей, из которых 30 100 человек уже трудоустроены.

Только цифры