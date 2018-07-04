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Работы каждому хватает 

Вечерняя Москва 4 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Количество вакансий инженеров выросло. Все большим спросом на рынке труда пользуются специалисты по обслуживанию техники — компьютеров, медицинского оборудования, систем кондиционирования и вентиляции.
Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько.
Выросло и количество вакансий для специалистов в области интернет-продвижения товаров и услуг (разработчики сайтов, контент-менеджеры) и социальных работников.
По сравнению с 2011 годом уровень занятости в Москве вырос на 4 процента.
— Постоянную или временную работу сейчас имеют 66,9 процента москвичей, — отметил Бесштанько.
Найти работу горожанам помогают отделы трудоустройства Центров занятости населения. За прошедшие полгода в них обратились 59 800 соискателей, из которых 30 100 человек уже трудоустроены.
Только цифры
Уровень безработицы в Москве — 0,4 процента экономически активного населения. В Казани, Ростове, Екатеринбурге — выше на 30–50 процентов. В Нью-Йорке и Лондоне — 4,5 и 5,2 соответственно.
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