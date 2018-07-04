От зарплаты до зарплаты. Сколько жителей Липецка живут за чертой бедности

Чего не хватает?

Эксперты опросили жителей 38 российских городов с населением свыше 500 тысяч человек. Горожанам предлагали оценить собственный уровень благополучия по пятибалльной шкале.

12% россиян призналось, что денег им с трудом хватает только на еду. При этом в Липецке таких оказалось больше — 14%. Хотя положительная динамика всё-таки есть. В прошлом году к крайне бедным себя относили 18% городского населения.

Оренбургом, Ярославлем и В итоге липчане по количеству бедняков заняли в рейтинге шестое место, разделив его с Новокузнецком Пермью . Меньше всего бедных — по 8% — обнаружилось в Москве Красноярске . А больше всего — в Волгограде и Нижнем Новгороде — там, если верить соц-опросам, примерно пятая часть населения едва сводит концы с концами. В соседнем Воронеже бедными назвали себя 17% жителей.

Помимо этого эксперты посчитали, какова доля так называемого среднего класса в городах.

В Липецке к обеспеченным причислили себя только 14% (в прошлом году было 12%). Это ниже, чем средний показатель по России , который составляет 15%. Меньше всего таковых оказалось в Кемерово — 6%. В Воронеже — 14%.

Прибедняются?

Но вот что интересно — эти цифры расходятся с официальными, которые предоставляют чиновники. По их данным, количество бедных у нас последние несколько лет колеблется в пределах 8-9% — это те люди, чей среднемесячный доход ниже прожиточного минимума (в I квартале 2018г. он составил 8 448 руб.). Кому же всё-таки верить?

«Определять бедность по прожиточному минимуму неверно, — считает социолог Ольга Иванчук. — Тех, чей доход меньше прожиточного минимума, правильнее называть уже не бедными, а нищими. Бедный человек живёт от зарплаты до зарплаты — всё, что он зарабатывает, тратит на еду, коммуналку, одежду и проезд. А таких у нас гораздо больше, чем 9 и даже 14%. По нашим подсчётам, около 20%».

С осторожностью советует относиться к данным исследования доктор экономических наук, профессор Валерий Московцев.

«На мой взгляд, они не отражают реального положения вещей. Так как основываются на субъективных оценках респондентов, а не на объективных экономических и социальных показателях, — говорит он. — Один человек может получать зарплату 40 тысяч рублей и называть себя бедным, другой — жить на пенсию в 10 тысяч и считать, что ему всего хватает».

По мнению экономиста, липчане живут не хуже жителей соседних крупных городов. Хотя мы ещё продолжаем ощущать отголоски кризиса. Особенно это заметно по малому бизнесу.

«Посмотрите, сколько помещений сдаётся в аренду, — продолжает Московцев. — Но бизнес не уходит насовсем, он уходит в тень, и как раз это сегодня серьёзная проблема. А кризисы были, есть и будут — у нас они повторяются с периодичностью раз в восемь лет. Население уже научилось к ним приспосабливаться».