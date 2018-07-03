Отложенный спрос прошлых лет вызвал бурный рост кредитования россиян

МОСКВА , 3 июл — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей, следует из данных Национального рейтингового агентства.

За 2017 год показатель увеличился на 13,2% — до 12,2 трлн рублей. По данным РЭУ им. Г. В. Плеханова, средняя сумма займа в 2017 году выросла на 12 тысяч рублей и в среднем составила 87 тысяч рублей. При этом просроченная задолженность физических лиц за прошлый год сократилась до 819 млрд рублей, что составляет 6,4% от общего объема задолженности населения.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», считают бурный рост кредитования населения следствием отложенного спроса прошлых лет. Рост долговой нагрузки пока не представляет угрозы для экономики страны.

РОССИЯНЕ БЕРУТ ВЗАЙМЫ

Потребительское кредитование показало в прошедшем году и продолжает показывать в текущем весьма впечатляющий рост, несмотря на снижающийся в течение четырех лет уровень доходов россиян, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев

По его словам, отчасти рост кредитования связан с отложенным спросом на товары длительного пользования. «Сограждане, сократившие в конце 2014-начале 2015 года расходы из-за опасений крайне негативного для страны варианта развития событий, сейчас начали понемногу возвращаться к покупкам. В первую очередь в тех сегментах, где приобретение необходимого товара можно было отложить на какое-то время, но совсем от него отказаться нельзя (стареют личные автомобили, квартира требует ремонта, рождаются дети и внуки, на которых требуются дополнительные расходы)», — объясняет аналитик.

Кроме того, значительные объемы взятых кредитов были взяты на рефинансирование более ранних. Сейчас около половины кредитов в стране берется для того, чтобы погасить предыдущий кредит, говорит аналитик.

"Сейчас идет реализация отложенного спроса после кризиса 2015-2016 годов, когда люди в основном «затягивали пояса» и не позволяли себе каких-то крупных покупок. Люди стали больше покупать, в том числе за счет заемных средств", — соглашается аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА ГРАЖДАН РАСТЕТ

Несмотря на рост кредитования населения, долговая нагрузка россиян снизилась в начале этого года до 35% за счет роста реальных доходов, вызванных дополнительными выплатами бюджетникам по майским указам.

Однако, к концу года долговая нагрузка вырастет из-за падения реальных доходов населения, считают аналитики.

Если кредитование будет расти подобными темпами, то закредитованность населения вырастет в перспективе 2-3 лет, считает Щурихина. Однако, по ее мнению, этот рост будет более медленным, поскольку ставки по кредитам стали ниже за последние 1,5 года. Соответственно, на обслуживание кредитов тратится меньше средств и меньшая доля бюджета заемщика.

"Сейчас ставки по кредитам ниже, чем были 2-3 года назад, у людей появляется возможность рефинансировать старые кредиты под более низкие проценты. Кроме того, банки развивают новые инструменты управления проблемной задолженностью, к примеру, объединяя нескольких кредитов в один с пониженным платежом", — объясняет Щурихина.

КРЕДИТЫ И ДОЛГИ

В прошлом году приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян, что на 16% больше, чем годом ранее. По оценкам экспертов, сейчас в России насчитывается более 700 тысяч граждан — потенциальных банкротов. Специалисты полагают, что к концу года число банкротов вырастет на 50–70%.

Не стоит сравнивать линейно рост долговой нагрузки россиян и списание безнадежных долгов, поскольку списывают в основном старые долги, считает Щурихина. По ее словам, рост списания обусловлен тем, что закон о банкротстве физлиц вступил в силу не так давно и практика его применения нарабатывалась в течение нескольких лет. «Не все люди, которые могли подать на банкротство, сразу прибегли к данному механизму, наблюдая и оценивая его реализацию», — говорит аналитик.

По мнению Коренева, увеличение объемов списания просроченной задолженности кредитными учреждениями вполне объяснимо — большая часть из списываемой задолженности является по сути безнадежной.

"Либо у банка практически нет никаких шансов на возврат этих денег, либо расходы на истребование долга соразмерны с величиной самой задолженности. При этом на величину просроченной задолженности кредитные учреждения вынуждены формировать дополнительные резервы, что существенно снижает эффективность использования ресурсной базы банков", — говорит аналитик.

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАМЕДЛИТСЯ

В этом году ЦБ ожидает роста кредитования населения на 12%, в 2019-2020 годах — более чем на 8% ежегодно.

Вероятней всего, рост потребительского кредитования будет продолжаться и далее, но уже не такими темпами, как это было в 2017 году, считает Коренев. По его словам, если экономическая конъюнктура в стране начнет ухудшаться, то это отразится негативным образом и на темпах роста розничного кредитования.

"Существует немалое количество факторов, свидетельствующих об определенном исчерпании спроса со стороны потенциальных потребителей. Заглядывать же за перспективы более шести месяцев и вовсе затруднительно", — говорит аналитик.