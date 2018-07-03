Читатели газеты «Дегунинские вести» хотят видеть точку велопроката у станции Бескудниково

На встрече с населением Восточного Дегунина мэр Москвы Сергей Собянин распорядился открыть в районе велопрокат и предложил жителям выбрать его месторасположение. Согласно итогам голосования на сайте газеты «Дегунинские вести», большинство читателей хотят видеть пункт аренды велосипедов у платформы Бескудниково — соответствующий вариант выбрали 55% респондентов.

За пункт проката рядом с центром госуслуг (Дубнинская, 40а, корп. 1) проголосовали 18% читателей. Наименее популярным вариантом среди проголосовавших стал участок у платформы Дегунино — эту территорию сочли подходящей всего 8% участников опроса.

Добавим, что еще 19% респондентов выразили уверенность, что этот вопрос лучше решать специалистам. (мю)