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Читатели газеты «Дегунинские вести» хотят видеть точку велопроката у станции Бескудниково
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Читатели газеты «Дегунинские вести» хотят видеть точку велопроката у станции Бескудниково 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 июля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На встрече с населением Восточного Дегунина мэр Москвы Сергей Собянин распорядился открыть в районе велопрокат и предложил жителям выбрать его месторасположение. Согласно итогам голосования на сайте газеты «Дегунинские вести», большинство читателей хотят видеть пункт аренды велосипедов у платформы Бескудниково — соответствующий вариант выбрали 55% респондентов.
За пункт проката рядом с центром госуслуг (Дубнинская, 40а, корп. 1) проголосовали 18% читателей. Наименее популярным вариантом среди проголосовавших стал участок у платформы Дегунино — эту территорию сочли подходящей всего 8% участников опроса.
Добавим, что еще 19% респондентов выразили уверенность, что этот вопрос лучше решать специалистам. (мю)
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